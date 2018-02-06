Бишкекчане начали получать счета за отопление без перерасчета. Об этом написала в социальной сети Facebook пользователь Анара Сыдыкова.

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«Пришли счета за отопление и горячую воду. Сзади квитка написано, что сделан перерасчет за 26 январских дней, а по факту вышло так же. Оператор Бишкектеплосети Жазгуль Бекиева ответила, что это самый холодный месяц. Как они считают январь самым холодным, ведь до морозов было тепло?» — написала Анара Сыдыкова.

В ОАО «Бишкектеплосеть» пока не могут сказать, сколько составила компенсация. При выставлении счетов энергетики не учитывали лишь пять дней, которые горожане провели без отопления.

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