21:59
-13
USD 68.48
EUR 85.35
RUB 1.21
Агент 024

Бишкекчане начали получать счета за отопление без перерасчета

Бишкекчане начали получать счета за отопление без перерасчета. Об этом написала в социальной сети Facebook пользователь Анара Сыдыкова.

Читайте по теме
Если горожане подадут в суд, ТЭЦ Бишкека обанкротится

«Пришли счета за отопление и горячую воду. Сзади квитка написано, что сделан перерасчет за 26 январских дней, а по факту вышло так же. Оператор Бишкектеплосети Жазгуль Бекиева ответила, что это самый холодный месяц. Как они считают январь самым холодным, ведь до морозов было тепло?» — написала Анара Сыдыкова.

В ОАО «Бишкектеплосеть» пока не могут сказать, сколько составила компенсация. При выставлении счетов энергетики не учитывали лишь пять дней, которые горожане провели без отопления.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 616
Версия для печати
Материалы по теме
Снег из русла Ала-Арчи сваливают неподалеку на саженцы деревьев
В городе Канте прорвало водопровод. Починить не могут уже 10 дней
Лабрадор спас олененка и стал героем Интернета
«Агент 024»: Навес сделали, а мусорные баки поставить забыли
«Агент 024»: Технический канал ТЭЦ Бишкека превратили в стихийную мойку
У абонентов «Бишкектеплоэгнерго» проблемы с отоплением. Компания все отрицает
Авария на ТЭЦ Бишкека. Квартиры горожан промерзают, на окнах лед
Температура в квартирах бишкекчан опустилась до +10 градусов
Первые аварии в электросети. Жители «Асанбая» и «Тунгуча» остались без света
Из-за отсутствия светофора на улице Лумумбы постоянно происходят аварии
Популярные новости
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;Ибраимова &mdash; Фрунзе начали фиксировать нарушения ПДД «Агент 024»: В Бишкеке на Ибраимова — Фрунзе начали фиксировать нарушения ПДД
Торт со&nbsp;сроком годности в&nbsp;80&nbsp;лет нашли в&nbsp;магазине Бишкека Торт со сроком годности в 80 лет нашли в магазине Бишкека
В&nbsp;Интернете появилось еще одно видео замерзшего Иссык-Куля В Интернете появилось еще одно видео замерзшего Иссык-Куля
Сотрудники Налоговой службы устроили парковку на&nbsp;тротуаре. ГУОБДД не&nbsp;реагирует Сотрудники Налоговой службы устроили парковку на тротуаре. ГУОБДД не реагирует
Бизнес
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;: ваш банк стал ближе «Элкарт Мобайл»: ваш банк стал ближе
Получите срочный аванс в&nbsp;Бакай Банке! Получите срочный аванс в Бакай Банке!
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00