Пользователи Интернета поделились фотографиями «кровавой» и голубой Луны

Жители планеты вчера наблюдали уникальное астрономическое явление — в этот день совпали суперлуние, «кровавая» Луна и голубая Луна. В социальных сетях люди активно делились фотографиями увиденного, сообщило РИА «Новости».
В этот день Луна максимально приблизилась к Земле и погрузилась в ее тень. Такое лунное затмение называют «кровавой» Луной.
Первое суперлуние в этом году произошло 2 января. Второе полнолуние месяца часто называют голубой Луной.
Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят не больше, чем на три дня.
Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух явлений (перигея и полнолуния) случаются довольно редко.