Пользователи Интернета поделились фотографиями «кровавой» и голубой Луны

Жители планеты вчера наблюдали уникальное астрономическое явление — в этот день совпали суперлуние, «кровавая» Луна и голубая Луна. В социальных сетях люди активно делились фотографиями увиденного, сообщило РИА «Новости».

Публикация от Saija Lehtonen (@photographybysaija) Янв 31, 2018 at 12:39 PST

В этот день Луна максимально приблизилась к Земле и погрузилась в ее тень. Такое лунное затмение называют «кровавой» Луной.

Публикация от Юлия (@iuliia_aristova) Янв 31, 2018 at 9:22 PST

Первое суперлуние в этом году произошло 2 января. Второе полнолуние месяца часто называют голубой Луной.

Публикация от Saija Lehtonen (@photographybysaija) Янв 30, 2018 at 8:06 PST

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят не больше, чем на три дня.

Публикация от juliy928 (@juliy928) Янв 31, 2018 at 9:04 PST

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух явлений (перигея и полнолуния) случаются довольно редко.

Публикация от Neil E. Das (@neiledas) Янв 31, 2018 at 9:49 PST