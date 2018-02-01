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Пользователи Интернета поделились фотографиями «кровавой» и голубой Луны

Фото «РИА Новости»/Александр Кряжев. Суперлуние и полное лунное затмение, наблюдаемые в Новосибирске вблизи ТЭЦ-5. 31 января 2018 года

Жители планеты вчера наблюдали уникальное астрономическое явление — в этот день совпали суперлуние, «кровавая» Луна и голубая Луна. В социальных сетях люди активно делились фотографиями увиденного, сообщило РИА «Новости».

В этот день Луна максимально приблизилась к Земле и погрузилась в ее тень. Такое лунное затмение называют «кровавой» Луной.

Первое суперлуние в этом году произошло 2 января. Второе полнолуние месяца часто называют голубой Луной.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят не больше, чем на три дня.

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух явлений (перигея и полнолуния) случаются довольно редко.
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