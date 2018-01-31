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Агент 024

Казахстанка, 20 лет живущая в Кыргызстане, не может получить пособия на детей

Казахстанка, 20 лет живущая в Кыргызстане, не может получить пособия на детей. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

«Муж — гражданин Кыргызстана, наш брак зарегистрирован, у нас девять детей, и все они рождены в КР. Я не раз подавала документы на получение кыргызского гражданства, последний раз — в декабре 2017-го. Но пока нет гражданства, мне не дают пособия на детей. Может ли мой муж получать пособие, поскольку ни он, ни я не работаем?» — интересуется женщина.

В Министерстве труда и социального развития отметили, что возможность получать выплаты у семьи есть. «Они могут обратиться по месту жительства в районное управление соцразвития. При этом супруга должна иметь подтверждающие документы о том, что она подала заявление для получения гражданства Кыргызстана», — пояснили в ведомстве.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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