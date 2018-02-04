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Агент 024

Мгновения жизни. Чуйский закат и иссык-кульская Сказка

Хочу поблагодарить наших читателей за приятные отзывы и активность. Ведь эти подборки фотографий появляются лишь благодаря вам. В них раскрывается красота Кыргызстана, и даже вроде бы всем известные места мы можем увидеть в самых необычных ракурсах и красках.

А теперь без долгих прелюдий отправляемся изучать нашу республику. Тем более что наш архив полнится. Некоторые же читатели, чьи фотографии уже попадали в наши галереи, продолжают присылать новые кадры. Мы вовсе не против и даже обеими руками «за». Потому сегодня подборку открывает уже известный своими необычными снимками Орынбек Асилбаев. И он вновь удивляет.

Раз уж мы начали с Чуйской области, задержимся в ней еще немного. Посетим Белогорку и Кашка-Суу, которые прекрасны в любое время года.

Фото Надежды Лузиной. Дорога на водопад в Белогорке

Фото Индиры Макамбаевой. Кашка-Суу

Теперь же немного вспомним историю нашей страны и такие всем известные архитектурные памятники, как башня Бурана и Узгенский комплекс. 

Без Иссык-Куля у нас практически не обходится ни одна подборка «Мгновений жизни». Посмотрим на нашу жемчужину глазами Марины Сергеевой и Омурбек уулу Бакыта. К тому же фотографии сделаны в разные времена года.

А кто не знает о знаменитом каньоне Сказка на южном берегу Иссык-Куля! Не были? Тогда взгляните, и если соберетесь путешествовать, обязательно включите эту красоту в свой маршрут.

Фото Анастасии Бенгард. Каньон Сказка, Иссык-Кульская область

Также часто в наших подборках встречается таинственный и завораживающий Сары-Челек. Но каждый из наших читателей умудряется увидеть его немного с другой стороны, а потому любоваться озером можно бесконечно. И сегодня нам его представляет Жаннаткан Мамасалиева.

И напоследок еще одно озеро на юге Кыргызстана. Честно признаюсь, мне немного стыдно, что я до сих пор о нем не слышал. И спасибо Жусупбеку Кулматову, что он нас с ним познакомил.

Фото Жусупбека Кулматова. Куптан-Кол, Ноокенский район, август 2014 года

На сегодня это все. Но мы уже работаем над очередной подборкой фотографий. Обещаем: у нас впереди еще много открытий и необычных мест, о которых в своих снимках расскажут наши читатели.

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Фото и видео можно присылать на нашу страничку в Facebook, на электронную почту info@24.kg или на редакционный номер WhatsApp — 0(555)312-024.

Обязательно укажите автора снимка или видео и место, где они сделаны. Если с ним связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Мы по воскресеньям публикуем подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!
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