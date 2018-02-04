Мгновения жизни. Чуйский закат и иссык-кульская Сказка

Хочу поблагодарить наших читателей за приятные отзывы и активность. Ведь эти подборки фотографий появляются лишь благодаря вам. В них раскрывается красота Кыргызстана, и даже вроде бы всем известные места мы можем увидеть в самых необычных ракурсах и красках.
А теперь без долгих прелюдий отправляемся изучать нашу республику. Тем более что наш архив полнится. Некоторые же читатели, чьи фотографии уже попадали в наши галереи, продолжают присылать новые кадры. Мы вовсе не против и даже обеими руками «за». Потому сегодня подборку открывает уже известный своими необычными снимками Орынбек Асилбаев. И он вновь удивляет.
Раз уж мы начали с Чуйской области, задержимся в ней еще немного. Посетим Белогорку и Кашка-Суу, которые прекрасны в любое время года.
Теперь же немного вспомним историю нашей страны и такие всем известные архитектурные памятники, как башня Бурана и Узгенский комплекс.
Также часто в наших подборках встречается таинственный и завораживающий Сары-Челек. Но каждый из наших читателей умудряется увидеть его немного с другой стороны, а потому любоваться озером можно бесконечно. И сегодня нам его представляет Жаннаткан Мамасалиева.
На сегодня это все. Но мы уже работаем над очередной подборкой фотографий. Обещаем: у нас впереди еще много открытий и необычных мест, о которых в своих снимках расскажут наши читатели.
Обязательно укажите автора снимка или видео и место, где они сделаны. Если с ним связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Мы по воскресеньям публикуем подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!