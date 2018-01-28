Мгновения жизни. Грозовой Карагой и таинственный Сары-Челек

Вы готовы? Ну тогда, как и обещали в прошлый раз, отправляемся в путешествие на юг Кыргызстана. Как-то он неоправданно выпал из нашего внимания, но читатели сделали все, чтобы исправить эту ошибочку.

Начнем с Суусамырской долины. Поможет же нам в этом Ильяс Казалаков, приславший целую подборку фотографий.

Следующим пунктом, где мы остановимся, несомненно, станет ущелье Чычкан. Его считают одним из самых красивейших в Кыргызстане. И кто хотя бы раз побывал там, это подтвердит. В доказательство — фотографии Жусупбека Кулматова.

На выезде из Чычкана нас ждет еще одна известная на весь мир достопримечательность Кыргызстана — Токтогульское водохранилище. Его нам показали сразу два читателя — Урмат Чырмашев и Наиль Халилов.

Потрясающие по красоте снимки прислал Нурлан Шананов. Их много, но мы решили опубликовать практически все, настолько они красивы. Так что получился целый фотоотчет об ущелье Карагой, расположенном в Ноокатском районе Ошской области. Это просто восхитительно!

































Конечно, мы не могли пройти и мимо озера Сары-Челек — красивейшего и не менее загадочного. Помог нам увидеть его Наиль Халилов, приславший снятое на озере видео.

Движемся дальше. И вновь нам помогает в этом наш постоянный автор Жусупбек Кулматов. На этот раз он запечатлел горы в Сузакском районе.

Фото Жусупбека Кулматова. Горы Ок-Джетпес и Болок-Зоо, Сузакский район, июнь 2016 года

Так как по стране мы обычно путешествуем на машинах, то без снимков дорог вряд ли обойтись. Об этом напомнил нам Урмат Чырмашев.

До сих пор, кстати, мы не публиковали снимки самих кыргызстанцев. Еще один постоянный наш автор, Евгений, предложил исправить ситуацию. И мы ведь знаем, насколько радушный у нас народ.

Невероятное у нас получилось путешествие. Но мы, честно признаемся, не смогли показать вам и трети того, что нам уже удалось собрать с помощью читателей. Но это дает нам надежду на то, что будет чем удивлять и дальше.

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