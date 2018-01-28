Мгновения жизни. Грозовой Карагой и таинственный Сары-Челек

Вы готовы? Ну тогда, как и обещали в прошлый раз, отправляемся в путешествие на юг Кыргызстана. Как-то он неоправданно выпал из нашего внимания, но читатели сделали все, чтобы исправить эту ошибочку.
Начнем с Суусамырской долины. Поможет же нам в этом Ильяс Казалаков, приславший целую подборку фотографий.
Потрясающие по красоте снимки прислал Нурлан Шананов. Их много, но мы решили опубликовать практически все, настолько они красивы. Так что получился целый фотоотчет об ущелье Карагой, расположенном в Ноокатском районе Ошской области. Это просто восхитительно!
Конечно, мы не могли пройти и мимо озера Сары-Челек — красивейшего и не менее загадочного. Помог нам увидеть его Наиль Халилов, приславший снятое на озере видео.
Движемся дальше. И вновь нам помогает в этом наш постоянный автор Жусупбек Кулматов. На этот раз он запечатлел горы в Сузакском районе.
Так как по стране мы обычно путешествуем на машинах, то без снимков дорог вряд ли обойтись. Об этом напомнил нам Урмат Чырмашев.
До сих пор, кстати, мы не публиковали снимки самих кыргызстанцев. Еще один постоянный наш автор, Евгений, предложил исправить ситуацию. И мы ведь знаем, насколько радушный у нас народ.
Невероятное у нас получилось путешествие. Но мы, честно признаемся, не смогли показать вам и трети того, что нам уже удалось собрать с помощью читателей. Но это дает нам надежду на то, что будет чем удивлять и дальше.
Обязательно укажите автора снимка или видео и место, где они сделаны. Если с ними связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Мы по воскресеньям публикуем подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!