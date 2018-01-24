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Агент 024

Хулиган жестоко избил пенсионера. Его задержали, но он сбежал

В селе Балбай Тюпского района Иссык-Кульской области молодой человек жестоко избил пенсионера, сломал ему руку и ограбил. Об этом ИА «24.kg» сообщили очевидцы.

По словам Алмаза, сына пострадавшего Асанбека Дорбаева, неделю назад неизвестный вломился ночью в дом к его родителям, начал их оскорблять. Когда отец пытался успокоить вошедшего и выпроводить, тот ударил его по лицу несколько раз и выкрутил руку.

«Этот человек — односельчанин родителей. Говорят, что он требовал деньги, угрожал убить, был сильно пьяным. А когда отец сказал, что у него ничего нет, то этот парень набросился на него с кулаками», — рассказал Алмаз Дорбаев.

Он добавил, что заявление отца в ОВД Тюпского района приняли только спустя три дня. «Его задержали, но он сбежал, и где сейчас находится, неизвестно», — отметил Алмаз Дорбаев.

В УВД Иссык-Кульской области ИА «24.kg» подтвердили, что заявление от пострадавшего милиционера есть. Оно находится в Тюпском ОВД. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Информацию о том, что задержанный сбежал, в УВД опровергли.
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