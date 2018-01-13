Из-за гололеда пострадало такси. Претензии к «Тазалыку»

Накануне, не справившись с управлением из-за гололеда, таксист съехал с дороги. Об этом ИА «24.kg» сообщил его пассажир.

«У парня даже шанса не было остановиться. Машина и ее АБС отработали на все сто процентов. Впереди стоял дорогой джип, поэтому водитель предпочел выехать с дороги через высокий бордюр. Хорошо, что скорость была низкой, и мы не врезались в дерево», — рассказал читатель.

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«МП «Тазалык» плохо обрабатывает дороги, водители жалуются на сильный гололед. Я бы, как налогоплательщик, с удовольствием проголосовал за увольнение руководства этой конторы. Таксист пострадал из-за их халатности, по моим оценкам, на $400-500», — добавил очевидец.

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