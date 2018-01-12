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Агент 024

В МП «Тазалык» заверили, что мусор с забытой остановки уберут сегодня

Забытую остановку приведут в порядок сегодня. Об этом сообщили ИА «24.kg» в МП «Тазалык».

«На этом участке у нас не было технологической карты, по которой мы работаем», — пояснили в МП и обещали сегодня внести уборку остановки в план.

Напомним, видео остановки на пересечении улиц Муромской и Айни, возле Бишкекского научно-исследовательского центра ортопедии и травматологии, накануне прислал читатель.

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