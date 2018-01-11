Самый неправильный столб Бишкека. В мэрии рассказали о возникшем недоразумении

В мэрии Бишкека рассказали о возникшем недоразумении с неправильным фонарным столбом в микрорайоне «Кок-Жар».

Ранее, напомним, пользователи социальных сетей нашли самый неправильный фонарный столб столицы. Забавной фотографией поделился пользователь Twitter Улан Сманов.

Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что по информации МП «Бишкексвет», в результате ДТП фонарь развернуло в другую сторону. В настоящее время он расположен в правильном направлении и все неполадки устранены. Фонарь работает в штатном режиме.

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