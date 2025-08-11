Задержана организатор перекрытия дороги при сносе незаконных построек в жилмассиве «Кок-Жар». Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, подозреваемой оказалась 63-летняя И.Г.

Фото пресс-службы МВД. Организовала перекрытие дороги в «Кок-Жаре» — задержана подозреваемая

«Женщину задержали 8 августа. По предварительным сведениям, она являлась ключевым организатором и финансистом незаконного перекрытия дороги в жилом массиве «Кок-Жар». Установлено, что данные действия были направлены на создание препятствий законному сносу строений с целью скрыть ее причастность к незаконным операциям с земельными участками и их трансформацией», — говорится в сообщении.

Во время следствия установлена причастность И.Г. к незаконной продаже земельных участков. Поступило несколько заявлений от граждан о причинении ущерба на общую сумму свыше 10 миллионов сомов.

Кроме того, гражданка являлась активным участником так называемой земельной мафии — незаконно реализовывала земельные участки, действовала в сговоре с должностными лицами и государственными служащими, подстрекала людей к перекрытию дороги, а также совершала иные провокационные действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция» УК КР. Проведена проверка в отношении должностных лиц, допустивших строительство незаконных жилых домов на пахотных землях в новостройке «Кок-Жар».

Напомним, что 6 августа в контуре № 172 жилмассива во время сноса построек местные жители начали перекрывать дорогу. В УВД тогда забрали несколько человек. Возбуждено дело по статье «Незаконное перекрытие дорог» УК КР. Среди задержанных оказались 65-летняя А.Ж., 36-летний К.Н., 35-летний М.У., 34-летний А.Б. и 26-летний Б.М., которых водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В суде сообщили, что их задержание признано законным и обоснованным — всех пятерых водворили в СИЗО-1 до 17 августа.