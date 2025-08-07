В «Кок-Жаре» жители перекрыли дорогу во время сноса. Задержали пятерых

За перекрытие дороги в жилмассиве «Кок-Жар» во время сноса незаконных построек задержали пятерых местных жителей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.











Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

Кроме того, на 17 человек составили протокол по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел» Кодекса о правонарушениях. В милиции напомнили, что за организацию или руководство незаконного перекрытия дорог грозит до пяти лет лишения свободы.