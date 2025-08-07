В «Кок-Жаре» жители перекрыли дорогу во время сноса. Задержали пятерых

За перекрытие дороги в жилмассиве «Кок-Жар» во время сноса незаконных построек задержали пятерых местных жителей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.
Напомним, накануне в контуре № 172 жилмассива во время сноса построек местные жители начали перекрывать дорогу. В УВД тогда забрали несколько человек. Возбуждено дело по статье «Незаконное перекрытие дорог» УК КР. Среди задержанных 65-летняя А.Ж., 36-летний К.Н., 35-летний М.У., 34-летний А.Б. и 26-летний Б.М., которых водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Кроме того, на 17 человек составили протокол по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел» Кодекса о правонарушениях. В милиции напомнили, что за организацию или руководство незаконного перекрытия дорог грозит до пяти лет лишения свободы.