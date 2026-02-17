10:08
Жители жилмассива «Кок-Жар» в Бишкеке просят отремонтировать улицу Санжыра

Жители жилмассива «Кок-Жар» в Бишкеке обращаются к мэрии города и администрации Октябрьского района с просьбой обратить внимание на состояние участка улицы Санжыра между улицами Куйручук и Молдокулова. Об этом они рассказали редакции 24.kg.

По словам жителей, данный отрезок дороги находится в неудовлетворительном состоянии. В дождливую погоду здесь образуются грязь и глубокие колеи, что затрудняет передвижение как пешеходов, так и автомобилей.

«Здесь невозможно ходить. Дети идут в школу по грязи. Машины разносят ее на асфальтированные дороги. Участок никогда не ремонтировался», — жалуются бишкекчане.

Они отмечают, что проблема сохраняется уже не первый год. По словам горожан, в сухую погоду участок покрыт пылью, а после осадков превращается в труднопроходимую зону.

Жители жилмассива просят городские власти включить ремонт данного участка в план дорожных работ и обеспечить безопасные условия для передвижения пешеходов и транспорта.

