Жители жилмассива «Кок-Жар» в Бишкеке просят отремонтировать улицу Санжыра

Жители жилмассива «Кок-Жар» в Бишкеке обращаются к мэрии города и администрации Октябрьского района с просьбой обратить внимание на состояние участка улицы Санжыра между улицами Куйручук и Молдокулова. Об этом они рассказали редакции 24.kg.
По словам жителей, данный отрезок дороги находится в неудовлетворительном состоянии. В дождливую погоду здесь образуются грязь и глубокие колеи, что затрудняет передвижение как пешеходов, так и автомобилей.
«Здесь невозможно ходить. Дети идут в школу по грязи. Машины разносят ее на асфальтированные дороги. Участок никогда не ремонтировался», — жалуются бишкекчане.
Жители жилмассива просят городские власти включить ремонт данного участка в план дорожных работ и обеспечить безопасные условия для передвижения пешеходов и транспорта.
