14:00
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

Мэрия Бишкека: Улица Санжыра в жилмассиве «Кок-Жар» будет отремонтирована

Пресс-служба мэрии Бишкека ответила на просьбу жителей столицы отремонтировать улицу Санжыра в микрорайоне «Кок-Жар».

По информации муниципальной администрации Октябрьского района, главным архитектором столицы подготовлены проект «Топосъемка» и архитектурно-градостроительное заключение по итогам завершения работ на участке от улицы Куйручук до улицы Ахунбаева. 

Как сообщили в муниципалитете, указанный документ дает основание для начала работ по улучшению социальной среды на улице Куйручук.

Напомним, жители жилмассива «Кок-Жар» просили мэрию города и администрацию Октябрьского района обратить внимание на состояние участка улицы Санжыра, между улицей Куйручук и улицей Молдокулова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362363/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Жители жилмассива «Кок-Жар» в Бишкеке просят отремонтировать улицу Санжыра
В парламенте требуют разъяснений, будет ли снос домов на улице Шералиева
В столице будут закрыты для проезда некоторые отрезки улиц
В жилмассиве «Красный строитель» люди жалуются на разрушенную дорогу
Скандальный снос домов в «Кок-Жаре» — государству вернули землю
Центральные улицы Бишкека 31 августа перекроют
Улица Курманжан Датки в городе Ош открыта для проезда
Снос в жилмассиве «Кок-Жар». Активист Бекназар Айталиев арестован до октября
Под подписку о невыезде отпустили пятерых жителей «Кок-Жара», перекрывших дорогу
Улица Интергельпо в Бишкеке станет временно односторонней
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
На&nbsp;весенних каникулах школьники в&nbsp;Кыргызстане отдохнут всего один день На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
17 февраля, вторник
14:00
Рост тарифов и цен на продукты продолжился и в 2026 году. Что уже подорожало Рост тарифов и цен на продукты продолжился и в 2026 год...
13:56
Депутатом ЖК вместо Эльдара Сулайманова может стать Азизбек Абдуллаев
13:53
Кыргызстан включен в перечень 15 приоритетных стран для Италии
13:45
Изменен порядок централизованных поставок лекарств через «Кыргызфармацию»
13:30
Мэрия Бишкека: Улица Санжыра в жилмассиве «Кок-Жар» будет отремонтирована