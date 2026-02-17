Мэрия Бишкека: Улица Санжыра в жилмассиве «Кок-Жар» будет отремонтирована

Пресс-служба мэрии Бишкека ответила на просьбу жителей столицы отремонтировать улицу Санжыра в микрорайоне «Кок-Жар».

По информации муниципальной администрации Октябрьского района, главным архитектором столицы подготовлены проект «Топосъемка» и архитектурно-градостроительное заключение по итогам завершения работ на участке от улицы Куйручук до улицы Ахунбаева.

Как сообщили в муниципалитете, указанный документ дает основание для начала работ по улучшению социальной среды на улице Куйручук.

Напомним, жители жилмассива «Кок-Жар» просили мэрию города и администрацию Октябрьского района обратить внимание на состояние участка улицы Санжыра, между улицей Куйручук и улицей Молдокулова.