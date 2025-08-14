11:37
Происшествия

Под подписку о невыезде отпустили пятерых жителей «Кок-Жара», перекрывших дорогу

Пятерых жителей жилмассива «Кок-Жар», задержанных во время сноса незаконных строений, отпустили под подписку о невыезде. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Напомним, 6 августа в контуре № 172 жилмассива во время сноса построек местные жители начали перекрывать дорогу. В УВД тогда забрали несколько человек. Возбуждено дело по статье «Незаконное перекрытие дорог» УК КР. Среди задержанных 65-летняя А.Ж., 36-летний К.Н., 35-летний М.У., 34-летний А.Б. и 26-летний Б.М., которых водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В суде сообщили, что их задержание признано законным и обоснованным — всех пятерых водворили в СИЗО-1 до 17 августа 2025 года.

После, 12 августа, Октябрьский райсуд изменил меру пресечения пятерым задержанным на подписку о невыезде. Следствие продолжается.
