В ГУВД Бишкека сообщили, что земельные участки на общую сумму 150 миллионов сомов и площадью 6 гектаров в селе Кок-Жар были добровольно возвращены государству.

Напомним, 5 августа акимиат Октябрьского района Бишкека начал снос незаконных объектов, построенных в контуре №172 села Кок-Жар. Эти действия вызвали волну недовольства среди местных жителей, опасавшихся, что под снос могут попасть их дома, поскольку земли не прошли трансформацию и числятся как земли сельхозназначения.

Фото ГУВД. Скандальный снос домов в Кок-Жаре - государству вернули землю

6 августа несколько человек незаконно перекрыли дорогу на перекрестке улиц Ахунбаева — Достоевского. Этот факт зарегистрировали по статье 279 УК КР («Незаконное перекрытие дорог»). Было задержано пять человек, еще 17 граждан привлекли к ответственности по статье 128 КоП КР («Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел»).

Кроме того, милиция возбудила уголовное дело по статье 336 УК КР («Коррупция») и задержала 14 человек, среди которых есть чиновники.

По данным мэрии, из 1 тысячи 89 проверенных участков в контуре №172 — 209 представляют собой завершенные жилые дома, 85 — фундаменты, 78 — недостроенные объекты, а 704 — пустуют. Из 385 построек 149 могут подлежать амнистии, остальные 236 признаны незаконными и подлежат сносу.

Ситуация вызвала социальное напряжение. Жители заявляют, что покупали землю и строили дома законно, получали коммунальные услуги и надеялись на узаконивание. Мэр Айбек Джунушалиев пообещал обеспечить права граждан, но отметил, что постройки возведены на землях сельхозназначения без разрешений, поэтому демонтаж проводится в рамках закона.

В ходе следствия шесть граждан добровольно вернули государству участки общей площадью 6 гектаров, стоимость которых оценивается в 150 миллионов сомов, передав их на баланс Фонда по управлению госимуществом.