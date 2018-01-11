Буря в Астане: Облицовочная плитка залетела на балкон жилого дома

Из-за разгулявшейся в Астане бури и сильнейшего ветра облицовочная плитка залетела на балкон жилого дома. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.
Как отмечается, житель столичного комплекса «Кенесары» прислал видео, на котором запечатлен инцидент. На балкон квартиры Ермеке Шарманова и его семьи залетела плитка из керамогранита, повредив стекла лоджии.
По данным агентства, в Астане из-за непогоды закрыт международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев». В нескольких областях Казахстана прекращено движение по междугородним трассам. В Астане отменили занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей.