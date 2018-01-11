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Буря в Астане: Облицовочная плитка залетела на балкон жилого дома

Из-за разгулявшейся в Астане бури и сильнейшего ветра облицовочная плитка залетела на балкон жилого дома. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

Как отмечается, житель столичного комплекса «Кенесары» прислал видео, на котором запечатлен инцидент. На балкон квартиры Ермеке Шарманова и его семьи залетела плитка из керамогранита, повредив стекла лоджии.

«Произошло это около 9.50-10.00. Мы живем на седьмом этаже. Плиту вырвало из стены, и часть влетела на лоджию, разбив стекла. Нам повезло, что не долетело до квартирного окна. Вторая часть полетела куда-то вниз. Это так опасно, внизу у нас детский центр развития. Страшно трясет до сих пор стекла дома», — рассказал очевидец.

По данным агентства, в Астане из-за непогоды закрыт международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев». В нескольких областях Казахстана прекращено движение по междугородним трассам. В Астане отменили занятия для школьников и студентов 1-2 курсов колледжей.
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