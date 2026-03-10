Казахстан перекрыл стратегические маршруты к границам Кыргызстана и КНР

Казахстан приостановил движение на участках республиканских трасс в четырех областях. Это связано с ухудшением погодных условий, сообщает национальный оператор по управлению автомобильными дорогами «КазАвтоЖол».

Отмечается, что ограничения введены на стратегических маршрутах, ведущих к таможенным постам на границе с Китаем и Кыргызстаном.

В Алматинской и Жамбылской областях ограничения ввели для грузового и общественного транспорта на автодороге граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР.

Движение временно запрещено на участках от села Жанакурылыс до границы Жамбылской области, а также от границы Алматинской области до села Кордай, где расположен пункт пропуска на границе с Кыргызстаном, отрезке от села Кенен до села Кайнар.

Ориентировочное время возобновления проезда — утро 11 марта.