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Агент 024

В Бишкеке в ЦОН № 1 образовались очереди

В Бишкеке в Центре обслуживания населения №1 образовались очереди. Об этом сообщил пользователь Facebook Самат Сыдыков.

«Адресное бюро в «Гранд Комфорте». Спасибо Сапару Исакову за такие длинные, долгие очереди. «Таза коом» в силе», — написал он.

Пресс-служба ГРС пока не комментирует, чем вызван ажиотаж.

Напомним, накануне глава ГРС Дастан Догоев проинспектировал все ЦОН. Ни в одном из них не было предновогоднего ажиотажа, когда граждане хотели воспользоваться последними днями бесплатного обмена старого паспорта на новый.

Если до Нового года каждый из центров обслуживал до 1,6 тысячи граждан в день, то сегодня ЦОНы посещают в среднем 500 человек в день.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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