Американский фермер спас провалившегося в замерзший пруд оленя

В Интернете выложили видео спасения оленя, провалившегося в замерзший пруд. Об этом сообщил YouTube-канал ViralHog.

На видео сняли, как мужчина осторожно передвигается по льду. Добравшись до застрявшего животного, вытаскивает его и пытается вытащить на берег, периодически проваливаясь.

В какой-то момент олень пытался выбраться самостоятельно, но поскользнулся и упал, после чего доверчиво позволил молодому человеку вытащить его на берег. Спасенное животное не стало убегать от спасителя.

Автор видео рассказал, что случай произошел 4 января в Остине, в американском штате Арканзас.

«Я собирался покормить животных на ферме, когда увидел большую темную точку на пруду. Подойдя поближе, понял, что это маленький олень. Я позвал сына, а он послал моего внука помочь животному. Мы поставили рядом с домом деревянную подложку, положили туда сено и кукурузу, потом положили туда оленя. На следующее утро он пропал», — рассказал фермер.