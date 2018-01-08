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Агент 024

В Александровке на орошаемых землях устроили свалку

В селе Александровка на орошаемых землях устроили свалку. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители. 

По их словам, местные крестьяне неоднократно жаловались главе айыл окмоту Ибрагиму Баги, но результатов нет. Как отметили сельчане, полигон занимает два гектара земли, пригодной для растениеводства. 

В администрации села отметили, что полигон существует два года, и в самой Александровке достаточно орошаемых угодий. 

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