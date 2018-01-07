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Агент 024

Мгновения жизни. Облачный лебедь, солнце и вода

Согласитесь, зима уже поднадоела. Конечно, хорошо покататься в горах на лыжах или сноуборде, но тем, кто так никуда и не выбрался из Бишкека, все же хочется тепла. И не скользких тротуаров, а зеленых деревьев. Потому мы решили, что в первом в 2018 году выпуске подборки фотографий наших читателей никакой зимы!

Открывает подборку уже присылавший в редакцию несколько замечательных фото К.Колокольчиков. Он запечатлел летнюю реку Чон-Кемин.

Фото К.Колокольчикова. Река Чон-Кемин, 31 августа 2015 года

Но не только он обратил свое внимание на реки. 

Очень интересное фото прислала Лариса Ромашкина. Она назвала его «Иссык-Кульские лебеди». Нет, не ищите на снимке птиц, а внимательно присмотритесь к облакам.

Фото Ларисы Ромашкиной. «Иссык-Кульские лебеди»

В Кыргызстане множество озер, которые могут поспорить по красоте с Иссык-Кулем. Одно из таких — таинственный и прекрасный Сары-Челек, который запечатлел Нуржан Джалалов.

Фото Нуржана Джалалова. Озеро Сары-Челек

А вот наш журналист Анастасия Бенгард смогла доказать, что не обязательно далеко уезжать за красотой. Надо лишь внимательнее посмотреть на то, что рядом с нами и кажется давно привычным. Но если немного удивиться... 

Не забыли мы и о летнем отдыхе. Куда же без него? А помогает нам вспомнить о том, как замечательно выбраться в горы летом, Оксана Горовая. «Безумно люблю природу нашего Кыргызстана! Столько красивых мест! Каждый год езжу к родителям в Таласскую область. Это фотографии с мест, где мы отдыхаем на природе (Бакай-Атинский район)», — написала она.

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Снимки и видео можно присылать на нашу страничку в Facebook, на электронную почту info@24.kg или на редакционный номер WhatsApp — 0(555)312-024.

Обязательно укажите автора снимка или видео и место, где они сделаны. Если с ними связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Мы еженедельно (по воскресеньям) публикуем подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!
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