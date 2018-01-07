Мгновения жизни. Облачный лебедь, солнце и вода

Согласитесь, зима уже поднадоела. Конечно, хорошо покататься в горах на лыжах или сноуборде, но тем, кто так никуда и не выбрался из Бишкека, все же хочется тепла. И не скользких тротуаров, а зеленых деревьев. Потому мы решили, что в первом в 2018 году выпуске подборки фотографий наших читателей никакой зимы!
Открывает подборку уже присылавший в редакцию несколько замечательных фото К.Колокольчиков. Он запечатлел летнюю реку Чон-Кемин.
Но не только он обратил свое внимание на реки.
В Кыргызстане множество озер, которые могут поспорить по красоте с Иссык-Кулем. Одно из таких — таинственный и прекрасный Сары-Челек, который запечатлел Нуржан Джалалов.
А вот наш журналист Анастасия Бенгард смогла доказать, что не обязательно далеко уезжать за красотой. Надо лишь внимательнее посмотреть на то, что рядом с нами и кажется давно привычным. Но если немного удивиться...
Обязательно укажите автора снимка или видео и место, где они сделаны. Если с ними связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Мы еженедельно (по воскресеньям) публикуем подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!