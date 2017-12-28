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iDog. Фото собаки с пятном в виде лого Apple насмешило Интернет

Фото собаки с пятном в виде логотипа корпорации Apple подняло настроение тысячам пользователей Интернета. Об этом сообщил Life.

Как отмечается, фото любимого четвероногого питомца выложил пользователь сервиса Reddit под ником DanceBattleNinja. Пользователи принялись активно обсуждать его.

«Надо предложить Apple новый дизайн iPhone — теперь мягкий и волосатый!» — написали в комментариях. «Это новый iDog», — поддержали другие пользователи. «Спасибо, настроение на весь день поднялось. Ее пятнышко делает ее еще милее», — отмечали другие пользователи.

Правда, были и те, кто усомнился в естественном происхождении пятна: «Сами накрасили? Сейчас это запросто».
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