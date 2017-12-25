Выпускники международной академии в Бишкеке не могут получить дипломы

Выпускники Международной академии управления, права, финансов и бизнеса (МАУПФиБ) в Бишкеке не могут получить дипломы. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

По его словам, документы не выдают уже шестой месяц.

В МАУПФиБ пояснили, что задержка связана с тендером. «Минобразования объявило тендер в августе 2017-го. И только в прошлую пятницу вопрос решился. С 4 января типография начнет работать. В январе 2018-го выпускники смогут получить свои дипломы. Задержка возникла и в других вузах», — отметили в академии.

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