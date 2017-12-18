Строительная компания вырубила деревья по просьбе жителей

Строительная компания «Бишкеккурулуш» вырубила деревья по просьбе жителей. Об этом ИА «24.kg» сообщила депутат Бишкекского городского кенеша, заместитель генерального директора компании Гульнара Молдобаева.
Она добавила, что после завершения строительства многоэтажного дома территорию облагородят, посадят новые деревья.
Напомним, ранее бишкекчане опубликовали в социальной сети видео, на котором представители «Бишкеккурулуша» заявили, что деревья убирают, так как они мешают проезду строительной техники.