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Агент 024

Строительная компания вырубила деревья по просьбе жителей

Строительная компания «Бишкеккурулуш» вырубила деревья по просьбе жителей. Об этом ИА «24.kg» сообщила депутат Бишкекского городского кенеша, заместитель генерального директора компании Гульнара Молдобаева.

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По ее словам, местные жители неоднократно обращались в МП «Зеленстрой», чтобы срубить аварийные деревья. «Мы срубили два дерева по их просьбе. На нашей территории производилась вырубка. Тогда же обратилась домком, чтобы убрать другие деревья на детской площадке. Руководство пошло навстречу и оплатило услуги. Карагачи, которые мешают проезду техники, остались», — пояснила Гульнара Молдобаева.

Она добавила, что после завершения строительства многоэтажного дома территорию облагородят, посадят новые деревья.

Напомним, ранее бишкекчане опубликовали в социальной сети видео, на котором представители «Бишкеккурулуша» заявили, что деревья убирают, так как они мешают проезду строительной техники.
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