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Агент 024

В Великобритании девушка, спасая собаку, едва не погибла сама

В британском Брайтоне из-за сильного шторма волны буквально смыли собаку, гуляющую по пляжу, но хозяйка питомца не дала погибнуть четвероногому другу. Об этом сообщил Life.

Случайные прохожие сняли видео спасения. На кадрах видно, как девушка вбегает в ледяную воду, но ее тут же с головой накрывает сильная волна и отбрасывает на берег. В этот момент один из очевидцев заметил, что очередная волна несет собаку.

Девушка кидается к питомцу, хватает его, но не успевает встать, как очередная волна сбивает ее с ног. Животное с трудом пытается выйти на сушу, в этот момент ему помогает один из очевидцев происшествия.

Алессанди Интинни, которая стала свидетелем спасения собаки, заявила, что девушке повезло выжить и остаться невредимой. А в благотворительной организации по спасению жизни на море вокруг берегов Великобритании заявили, что собаки в большинстве случаев спасают себя сами.
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