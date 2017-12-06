В «Тазалыке» не согласны с претензиями автолюбителей

В муниципальном предприятии «Тазалык» не согласны с претензиями автолюбителей.

Накануне водители заявили об ущербе от песка, которым «Тазалык» посыпает дороги: камни отлетают от впереди идущей машины и разбивают лобовое стекло.

«Каждый год мы закупаем один и тот же песок в одном и том же месте. Это можно проверить. Песок выпускает один завод в Бишкеке — «Кум-Шагыл». Просто в этом году первый снег сразу же растаял, возможно поэтому водителям кажется, что фракция крупная. Раньше после первого снегопада снег всегда оставался», — сказал ИА «24.kg» директор МП Рыспек Сарпашев.

«В этом году мы заготовили 11 тысяч 400 тонн песка, а в прошлом — всего 8,5 тысячи тонн. Тротуары раньше не подсыпали песком, поэтому жители жаловались: теневая сторона дорожек постоянно была во льду. В этом году с запасом купили песка и соли, будем подсыпать и тротуары, чтобы жалоб не было», — добавил он.

Сарпашев отметил, что проблем с дворниками и спецтехникой нет.

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