20:10
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Общество

В Бишкеке оштрафовали водителя, из грузовика которого сыпался песок на дорогу

В мэрии Бишкека прокомментировали факт загрязнения проезжей части на одной из центральных улиц города. По информации муниципальной инспекции, нарушение зафиксировано при перевозке строительных материалов грузовым автотранспортом.

Читайте по теме
На улице Льва Толстого из грузовика сыпался песок прямо на проезжую часть

В отношении водителя автомобиля с государственным номером 06KG341ATX составлен протокол по статье 177 части 2 Кодекса о правонарушениях. Сумма штрафа составила 7 тысяч 500 сомов.

В мэрии добавили, что с водителем проведены разъяснительные работы о недопустимости подобных нарушений.

Напомним, на улице Льва Толстого из кузова грузовой машины на дорогу сыпался песок. Об этом факте сообщили очевидцы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369364/
просмотров: 289
Версия для печати
7 апреля, вторник
20:04
В Бишкеке открывается выставка Жумабүбү Артыкбаевой «Наследие вечности» В Бишкеке открывается выставка Жумабүбү Артыкбаевой «На...
19:42
Кыргызстанец Акжол Махмудов — чемпион Азии по борьбе
19:42
Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна». Программа мероприятий
19:20
В здание консульства Израиля в Стамбуле пытались ворваться вооруженные люди
19:03
В Бишкеке оштрафовали водителя, из грузовика которого сыпался песок на дорогу