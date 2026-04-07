В Бишкеке оштрафовали водителя, из грузовика которого сыпался песок на дорогу

В мэрии Бишкека прокомментировали факт загрязнения проезжей части на одной из центральных улиц города. По информации муниципальной инспекции, нарушение зафиксировано при перевозке строительных материалов грузовым автотранспортом.

В отношении водителя автомобиля с государственным номером 06KG341ATX составлен протокол по статье 177 части 2 Кодекса о правонарушениях. Сумма штрафа составила 7 тысяч 500 сомов.

В мэрии добавили, что с водителем проведены разъяснительные работы о недопустимости подобных нарушений.

Напомним, на улице Льва Толстого из кузова грузовой машины на дорогу сыпался песок. Об этом факте сообщили очевидцы.