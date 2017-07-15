В китайском торговом центре женщины могут сдать спутников в камеры хранения

Дамы, посещающие торговый центр Global Harbour в Шанхае, могут временно «сдать» своих спутников, не желающих ходить по магазинам, в открывшиеся в ТЦ камеры хранения. Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на китайский портал The Paper.
По информации, для оставленного в камере хранения мужчины предусмотрена отдельная стеклянная будка со стулом и компьютером, на который установлены игры 1990-х годов. Первые несколько месяцев услуга бесплатная.
«В будущем женщинам, решившим сдать заскучавшего супруга на хранение, придется вносить небольшую сумму при помощи мобильного телефона. Изданию The Paper один из оставленных в камере сообщил, что полностью доволен, отметив, что как будто «снова вернулся в школу». Другой похвалил задумку, но пожаловался на отсутствие в будке вентиляции и кондиционера», - пишут СМИ.
Будки уже стали источником шуток и обсуждений в китайских социальных сетях.