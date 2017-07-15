В китайском торговом центре женщины могут сдать спутников в камеры хранения

Дамы, посещающие торговый центр Global Harbour в Шанхае, могут временно «сдать» своих спутников, не желающих ходить по магазинам, в открывшиеся в ТЦ камеры хранения. Об этом сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на китайский портал The Paper.

По информации, для оставленного в камере хранения мужчины предусмотрена отдельная стеклянная будка со стулом и компьютером, на который установлены игры 1990-х годов. Первые несколько месяцев услуга бесплатная.

Фото из Интернета. Так выглядит камера хранения для мужей

«В будущем женщинам, решившим сдать заскучавшего супруга на хранение, придется вносить небольшую сумму при помощи мобильного телефона. Изданию The Paper один из оставленных в камере сообщил, что полностью доволен, отметив, что как будто «снова вернулся в школу». Другой похвалил задумку, но пожаловался на отсутствие в будке вентиляции и кондиционера», - пишут СМИ.

Будки уже стали источником шуток и обсуждений в китайских социальных сетях.