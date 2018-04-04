В России снова горит торговый центр. На этот раз в Москве

На востоке Москвы загорелся торговый центр «Персей для детей». Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
«Пожару присвоили второй (повышенный) уровень сложности. Есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице», — рассказал собеседник агентства.
Магазин торгует детскими товарами — от одежды, обуви и игрушек до колясок, мебели и питания. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами. Инцидент произошел на фоне расследования трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.