В России снова горит торговый центр. На этот раз в Москве

На востоке Москвы загорелся торговый центр «Персей для детей». Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Пожару присвоили второй (повышенный) уровень сложности. Есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице», — рассказал собеседник агентства.

По последним данным, один человек (посетитель) погиб, три спасателя пострадали. Четырехэтажный торговый центр работает с 2009 года. Его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров.

Магазин торгует детскими товарами — от одежды, обуви и игрушек до колясок, мебели и питания. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами. Инцидент произошел на фоне расследования трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.