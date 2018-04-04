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Происшествия

В России снова горит торговый центр. На этот раз в Москве

Фото РИА «Новости». В Москве горит торговый центр «Персей для детей»

На востоке Москвы загорелся торговый центр «Персей для детей». Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Пожару присвоили второй (повышенный) уровень сложности. Есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице», — рассказал собеседник агентства.

По последним данным, один человек (посетитель) погиб, три спасателя пострадали. Четырехэтажный торговый центр работает с 2009 года. Его площадь составляет 6 тысяч квадратных метров.

Магазин торгует детскими товарами — от одежды, обуви и игрушек до колясок, мебели и питания. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами. Инцидент произошел на фоне расследования трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
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