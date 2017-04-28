В Киеве у места проведения «Евровидения» положили асфальт вокруг автомобиля

У киевского Международного выставочного центра, где будет проходить «Евровидение», асфальт положили вокруг припаркованного авто. Об этом сообщил Life.

На самом транспорте можно заметить уведомление с просьбой переставить машину, однако владелец «Мерседеса» так и не выполнил просьбу, и укладчики асфальта решили не создавать себе лишних трудностей.

Произошедшее вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые напомнили, что власти потратили на подготовку международного конкурса миллионы гривен, однако это не гарантировало надлежащего исполнения обязанностей городскими службами.