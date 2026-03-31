Общество

Первый азиатский конкурс песни «Евровидение» пройдет в ноябре в Бангкоке

Первый азиатский конкурс песни «Евровидение» — Eurovision Song Contest Asia — пройдет 14 ноября 2026 года в Бангкоке (Таиланд). Об этом сообщает Европейский вещательный союз, выступающий организатором.

По его данным, заявки на участие уже подали 10 стран: Южная Корея, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Бангладеш, Непал и Бутан. Потенциальная аудитория азиатского «Евровидения» оценивается в 600 миллионов человек.

Как и в европейском конкурсе, участника от каждого государства определят в ближайшие месяцы по итогам национального отбора. Финал состоится 14 ноября в столице Таиланда.

Европейское «Евровидение» 2026 года пройдет в Вене с 12 по 16 мая.
Материалы по теме
Будет ли Израиль участвовать в конкурсе «Евровидение-2026», решит голосование
Победителем «Евровидения-2025» стал певец из Австрии Йоханнес Питч
Вместо «Евровидения»? Указ о музыкальном конкурсе «Интервидение» подписал Путин
Победителем конкурса «Евровидение — 2023» стала певица Loreen из Швеции
Евровидение — 2023 вместо Украины проведут в другой стране
Победителем конкурса «Евровидение» стал коллектив Kalush Orchestra из Украины
Песня My name is Chicky кыргызских ютуберов прозвучала на Евровидении
Конфликт в Украине. Россию отстранили от участия в конкурсе «Евровидение»
В Бишкек приехала участница «Евровидения-2021» Манижа Сангин
В Киеве у места проведения «Евровидения» положили асфальт вокруг автомобиля
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
Запишите ребенка в&nbsp;школу онлайн через MBANK и&nbsp;забудьте об&nbsp;очередях Запишите ребенка в школу онлайн через MBANK и забудьте об очередях
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
