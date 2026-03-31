Первый азиатский конкурс песни «Евровидение» пройдет в ноябре в Бангкоке

Первый азиатский конкурс песни «Евровидение» — Eurovision Song Contest Asia — пройдет 14 ноября 2026 года в Бангкоке (Таиланд). Об этом сообщает Европейский вещательный союз, выступающий организатором.

По его данным, заявки на участие уже подали 10 стран: Южная Корея, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Камбоджа, Лаос, Бангладеш, Непал и Бутан. Потенциальная аудитория азиатского «Евровидения» оценивается в 600 миллионов человек.

Как и в европейском конкурсе, участника от каждого государства определят в ближайшие месяцы по итогам национального отбора. Финал состоится 14 ноября в столице Таиланда.

Европейское «Евровидение» 2026 года пройдет в Вене с 12 по 16 мая.