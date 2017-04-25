«Долг» абонента компания «АлаТВ» передала коллекторам

«Долг» абонента кабельное телевидение «АлаТВ» передало коллекторскому агентству. Об этом написал пользователь Ислан Турганбаев на своей странице Facebook.

По его словам, от услуг кабельного телевидения данной компании он отказался давно, однако на днях ему пришло уведомление о долге в 822 сома.

«Пришло уведомление, что мы им должны. За что? В вашей практике было такое, что вам давали кредит на услуги «АлаТВ»? Ни разу, ни разу! А тут мы, оказывается, должны им 882 сома. Я давно ушел от них. И надо было это сделать еще в прошлой жизни. Они мне ни разу не звонили, не присылали письма и сразу же отправляют уведомление от коллекторов. Тут надо, конечно, разобраться», — написал пользователь.

В свою очередь ИА «24.kg» в юридическом отделе телекомпании сообщили, что, по условиям договора, абонент должен прийти в офис компании и расторгнуть договор, если хочет отказаться от услуги.

«Срок исковой давности составляет три года, и организация имеет право взыскать задолженность в течение этого времени», — добавили в компании.

Юрист уточнил, что каждая организация или физическое лицо подписывает договор, где прописываются все условия сотрудничества.

«Помимо прав, компания берет на себя обязательства. И организация имеет право в рамках законодательства взыскать образовавшуюся задолженность», — пояснили в «АлаТВ».