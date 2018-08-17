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Агент 024

Опасные перекрестки Бишкека. У жилмассива «Ала-Тоо» все рискуют, переходя дорогу

Читатели 24.kg продолжают присылать в редакцию сообщения об опасных перекрестках Бишкека. Очередной из них обнаружили на улице Дэн Сяопина у поворота на жилмассив «Ала-Тоо».

По словам читателя, здесь Т-образный перекресток, но нет пешеходного светофора. В итоге, когда останавливается часть машин, другая продолжает двигаться — им включают дополнительную секцию светофора.

«Но люди об этом не знают и начинают переходить дорогу, рискуя попасть под колеса мчащихся авто. У них-то продолжает гореть зеленый свет», — рассказал читатель.

По его словам, рядом с перекрестком находится школа. «Скоро начнется учеба, если ничего не изменится, дети каждый день будут в опасности», — считает автор видео.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
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