Ремонт дорог в Бишкеке: мэрия сообщает о закрытии некоторых перекрестков

В Бишкеке продолжается капитальный ремонт дорог. По данным мэрии города, планируется открытие отрезка улицы Юнусалиева и закрытие некоторых перекрестков.

6 сентября для движения транспорта откроют участок улицы Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Суеркулова.

Как отмечают в муниципалитете, в настоящее время ведутся работы по укладке первого слоя асфальта и установке бордюров на участке от улицы Суеркулова до улицы Горького. В связи с этим в ночь на 6 сентября с 00.00 до 9.00 планируется закрыть пересечение улиц Б.Юнусалиева и О.Медерова.

Кроме того, 8 сентября в 5.00 для движения транспорта закроют перекресток Б.Юнусалиева и И.Ахунбаева и откроют 9 сентября утром.

9 сентября в 5.00 закроют перекресток Медерова и Б.Юнусалиева и откроют 10 сентября в 5.00.

Капитальный ремонт улицы Б.Юнусалиева планируется завершить до 15 октября. Подрядная организация работает ускоренными темпами, чтобы завершить работы раньше установленного графика для удобства горожан.