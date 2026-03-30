В Бишкеке в сквере на улице Московской вырубают деревья, жители против

Бишкекчане жалуются на очередную вырубку деревьев. Теперь в сквере имени Тоголока Молдо на улице Московской. По словам жителей, под снос попадают визуально здоровые насаждения.

Горожане отмечают, что подобные работы вызывают обеспокоенность, особенно в преддверии летнего сезона, когда зеленые насаждения играют важную роль в создании тени и снижении жары в столице.

«Сколько же можно вырубать деревья? Визуально они абсолютно здоровые. Скоро начнется жаркое лето — как нам без тени?» — задаются вопросом они.

