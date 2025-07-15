Глава стройкомпании выманил $500 тысяч, прикрываясь связями с родней президента

ГКНБ КР получены сведения в отношении ответственных лиц строительной компании «Памир-Строй», которые, прикрываясь близкими родственниками президента КР, завладели денежными средствами в размере $500 тысяч.

Так, установлено, что владелец одной из строительных компаний гражданин КР М.А.Ш. в 2023 году заключил договор о долевом строительстве многоэтажного жилого комплекса с владельцем земельного участка гражданином КР К.К.О.

Однако в 2024 году со стороны государственных органов был подан иск об изъятии земельного участка в судебные органы, где в последующем на баланс государства были возвращены 10 процентов жилой площади, принадлежащей К.К.О.

Фото ГКНБ. Подозреваемый

Кроме того, М.А.Ш. в целях извлечения личной материальной выгоды из сложившейся ситуации обманным путем получил у К.К.О. $500 тысяч для передачи близкому родственнику президента КР в целях окончательного урегулирования вопросов по земельному участку.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий были задокументированы факты получения денежных средств обманным путем М.А.Ш., который 11 июля 2025 года был задержан и водворен в Учреждение 21 ГСИН.

В настоящее время ГКНБ КР проводится дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц к вышеуказанным фактам.