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Агент 024

Бишкекчане просят мэрию отремонтировать дорогу возле домов в 6-м микрорайоне

Мэрию просят отремонтировать дорогу в 6-м микрорайоне Бишкека. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, уже шесть лет они просят муниципалитет обратить внимание на их проблему. Но там отвечают, что денег нет.

«Дело в том, что там проживают люди с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилые, для которых пройти по этой дороге — целый квест», — сетуют жители.

Они отмечают, что дорога представляет угрозу безопасности людей, она вся в выбоинах. Были случаи, когда пенсионеры и люди с ОВЗ падали и получали травмы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/288785/
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