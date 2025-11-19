14:28
USD 87.45
EUR 101.36
RUB 1.07
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В микрорайоне «Восток-5» снова появился сильный химический запах

Жители микрорайона «Восток-5» вновь жалуются на резкий химический запах, который появляется преимущественно в ночное время. Об этом они сообщили 24.kg.

Бишкекчане отметили, что пару дней назад запах, похожий на газ, снова накрыл территорию, вызвав у них тошноту. 

Аналогичная ситуация была два-три года назад. Тогда запах связывали с битумной ямой МП «Бишкекасфальтсервис» и цехом по переработке отработанного моторного масла, расположенным рядом с сырной базой. По последнему случаю проведены проверки и наложены штрафы. Как отметили горожане, предприятие несанкционированно сбрасывало отходы в городскую канализацию, из-за чего запах распространился по всему микрорайону.

В этот раз по данному факту Минприроды сообщило 24.kg, что, по информации начальника регионального управления Бишкека, цех закрыт и не работает. Сотрудники службы планируют еще раз перепроверить район на поиск источника запаха.

Жители просят органы власти вмешаться и принять меры.

