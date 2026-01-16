В микрорайонах Бишкека 20 января не будет воды

В части столицы 20 января будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 2.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Районы отключения:

микрорайоны № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10;

проспект Чингиза Айтматова — улицы Абдрахманова — Бакаева — проспект Масалиева — улица Токтоналиева — парк имени Ататюрка — улица Ахунбаева — река Аламедин — ЮБЧК — улица Байтика Баатыра — река Ала-Арча — улица Семетей.

Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с установкой задвижек на трубопроводе Д-600 миллиметров и перемычки Д-400 миллиметров, а также с выносом водовода Д-600 миллиметров с территории по улице Рысмендиева, 1/1.

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» просит организации и население заранее запастись питьевой водой.