19:54
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Агент 024

Самокаты на тротуарах мешают пройти. Жители Бишкека просят принять меры

Фото читателей

Жители Бишкека обращаются к городским властям с просьбой принять меры в отношении пользователей электросамокатов и компаний, предоставляющих их в аренду. По словам горожан, брошенные на тротуарах средства индивидуальной мобильности опасны для пешеходов и затрудняют передвижение.

Как отмечают жители столицы, подобные случаи носят системный характер. Пользователи нередко оставляют самокаты и другие СИМ прямо посреди тротуаров, загораживая и без того узкие пешеходные зоны. Особенно остро проблема ощущается для женщин с детьми, пожилых людей и граждан с инвалидностью.

Женщинам тяжело отодвигать самокаты, а как проехать с коляской? Ну почему нет совести у людей? Покатался — оставь в сторонке.

Жители Бишкека

Один из таких случаев зафиксирован на перекрестке бульвара Эркиндик и улицы Чокморова, где самокат оставили прямо на проходе.

читателей
Фото читателей
Горожане призывают усилить контроль за соблюдением правил парковки самокатов и обязать компании навести порядок, чтобы обеспечить безопасность и комфортное передвижение по улицам.

Читайте по теме
В Бишкеке нарушителей на электросамокатах могут блокировать в приложениях

Напомним, на днях в столичном муниципалитете нарушителей проката электросамокатов предложили блокировать в специальном приложении частично или полностью именно за нарушение Правил дорожного движения.

Пока не известно, как будет проходить блокировка, но с наступлением тепла количество нарушений правил парковки СИМ и ПДД ожидаемо возрастет.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/364121/
просмотров: 314
Версия для печати
Материалы по теме
За неделю ГУОБДД выявило почти 31 тысячу нарушений ПДД по Кыргызстану
За неделю в Кыргызстане поймали 427 пьяных водителей
Нарушил ПДД три раза — готовься снова сдавать на права
В Бишкеке водитель использовал муляж спецсигналов: УПСМ пресекло нарушение
Депутат призвала ввести жесткие правила пользования самокатами
В Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во время проверки документов — УПСМ
Чиновник «Кыргыз темир жолу» снял опасную езду 190 километров в час
С начала года на дорогах Кыргызстана зафиксировано почти миллион нарушений
За неделю в Кыргызстане задержали почти 400 нетрезвых водителей
С начала года в Кыргызстане задержали более 12 тысяч пьяных водителей
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Жители Иссык-Куля обеспокоены возможной вырубкой более 80&nbsp;деревьев Жители Иссык-Куля обеспокоены возможной вырубкой более 80 деревьев
Сутки на&nbsp;ликвидацию. Частная парковка возле стоматологии признана незаконной Сутки на ликвидацию. Частная парковка возле стоматологии признана незаконной
Вопрос мэру. В&nbsp;Бишкеке тротуары теперь продают под частные парковки? Вопрос мэру. В Бишкеке тротуары теперь продают под частные парковки?
Бизнес
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов за&nbsp;покупку цветов и&nbsp;косметики весь март BAKAI дарит кешбэк 5 процентов за покупку цветов и косметики весь март
2 марта, понедельник
19:45
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,...
19:24
Дания первой в Европе ликвидировала передачу ВИЧ и сифилиса от матери ребенку
19:07
Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
19:04
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
19:03
Самокаты на тротуарах мешают пройти. Жители Бишкека просят принять меры