Самокаты на тротуарах мешают пройти. Жители Бишкека просят принять меры

Жители Бишкека обращаются к городским властям с просьбой принять меры в отношении пользователей электросамокатов и компаний, предоставляющих их в аренду. По словам горожан, брошенные на тротуарах средства индивидуальной мобильности опасны для пешеходов и затрудняют передвижение.

Как отмечают жители столицы, подобные случаи носят системный характер. Пользователи нередко оставляют самокаты и другие СИМ прямо посреди тротуаров, загораживая и без того узкие пешеходные зоны. Особенно остро проблема ощущается для женщин с детьми, пожилых людей и граждан с инвалидностью.

Женщинам тяжело отодвигать самокаты, а как проехать с коляской? Ну почему нет совести у людей? Покатался — оставь в сторонке. Жители Бишкека

Один из таких случаев зафиксирован на перекрестке бульвара Эркиндик и улицы Чокморова, где самокат оставили прямо на проходе.

Горожане призывают усилить контроль за соблюдением правил парковки самокатов и обязать компании навести порядок, чтобы обеспечить безопасность и комфортное передвижение по улицам.

Напомним, на днях в столичном муниципалитете нарушителей проката электросамокатов предложили блокировать в специальном приложении частично или полностью именно за нарушение Правил дорожного движения.

Пока не известно, как будет проходить блокировка, но с наступлением тепла количество нарушений правил парковки СИМ и ПДД ожидаемо возрастет.

