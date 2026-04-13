В центре Бишкека самокаты перекрыли тротуар и мешали проезду скорой

В Бишкеке на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева самокаты заняли весь тротуар и заблокировали въезд во двор — жителям пришлось убирать их самостоятельно.

Горожане пожаловались на беспорядочно оставленные электросамокаты, которые создают препятствия для пешеходов и транспорта.

По их словам, на пересечении улиц Панфилова и Боконбаева весь тротуар оказался занят самокатами. Людям пришлось самостоятельно убирать их с прохода, чтобы освободить путь.

Аналогичная ситуация возникла у въезда во двор одного из домов — брошенные самокаты перегородили проезд, из-за чего карета скорой помощи не смогла сразу заехать на территорию. Жителям пришлось вручную отодвигать технику, несмотря на то, что самокаты довольно тяжелые.

Бишкекчане обращаются к пользователям средств индивидуальной мобильности с просьбой не оставлять самокаты где попало и учитывать интересы окружающих. По их словам, подобное поведение создает реальные проблемы и может мешать работе экстренных служб.

