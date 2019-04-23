Toyota представила компактный минивэн Proace City

Toyota входит на европейский рынок компактных фургонов с совершенно новым Proace City. Мировая премьера состоится 30 апреля на выставке коммерческих автомобилей в Бирмингеме, сообщило издание «За рулем».

Собираться Toyota Proace City будет на заводе Vigo в Испании.

4,7 метра

Toyota Proace City получит два варианта с длиной в 4,4 и, а также три варианта кузова — фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон. Пассажирская версия называется Proace City Verso и будет предлагаться в пяти- и семиместном исполнении.

Автомобиль оснастят бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 75 до 130 лошадиных сил.

Список систем безопасности широк и включает системы предотвращения фронтальных столкновений, распознавания дорожных знаков, контроля дорожного просвета, круиз-контроль и систему определения степени усталости водителя.

Среди опций — система автономного управления дальним светом фар, система мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль и многие другие.

Toyota Proace City поступит в продажу в Европе в начале 2020 года.