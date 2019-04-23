Toyota представила компактный минивэн Proace City

Toyota входит на европейский рынок компактных фургонов с совершенно новым Proace City. Мировая премьера состоится 30 апреля на выставке коммерческих автомобилей в Бирмингеме, сообщило издание «За рулем».
Собираться Toyota Proace City будет на заводе Vigo в Испании.
Список систем безопасности широк и включает системы предотвращения фронтальных столкновений, распознавания дорожных знаков, контроля дорожного просвета, круиз-контроль и систему определения степени усталости водителя.
Toyota Proace City поступит в продажу в Европе в начале 2020 года.