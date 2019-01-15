Компания Toyota представила в Детройте спортивное купе Supra нового поколения. Об этом сообщил портал motor.ru.
Как и прежде, Toyota Supra пятого поколения имеет задний привод, переднемоторную компоновку и двухместный салон.
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Максимальная скорость Supra ограничена электроникой на 250 километрах в час.
Авто получит адаптивную подвеску, лонч-контроль и два режима работы управляющей электроники — обычный и спортивный. Последний из них ослабляет вмешательство системы стабилизации и трекш-контроля в управление автомобилем, обостряет реакции на нажатие педали газа, утяжеляет руль, меняет настройки коробки передач.
В США базовый вариант Supra обойдется в $49 тысяч 990, а самый дорогой со всеми возможными опциями — в $58 тысяч 905.