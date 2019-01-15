Компания Toyota представила в Детройте спортивное купе Supra нового поколения. Об этом сообщил портал motor.ru.

Как и прежде, Toyota Supra пятого поколения имеет задний привод, переднемоторную компоновку и двухместный салон.

Новинка оснащена трехлитровой турбированной «шестеркой» мощностью 340 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

С нуля до 96 километров в час спорткар ускоряется за 4,1 секунды, что делает его быстрейшей серийной «Тойотой». Для сравнения, BMW набирает первые сто километров в час за 4,5 секунды, а 350-сильный Porsche 718 Boxster S — за 4,4 секунды.

Максимальная скорость Supra ограничена электроникой на 250 километрах в час.

Авто получит адаптивную подвеску, лонч-контроль и два режима работы управляющей электроники — обычный и спортивный. Последний из них ослабляет вмешательство системы стабилизации и трекш-контроля в управление автомобилем, обостряет реакции на нажатие педали газа, утяжеляет руль, меняет настройки коробки передач.

Помимо этого, спорткупе оснастят LED-фарами, проекционным дисплеем, беспроводной зарядкой для смартфона, аудиосистемой JBL с 12 динамиками, мультимедийным комплексом с 8,8-дюймовым экраном, 19-дюймовыми колесными дисками.

В США базовый вариант Supra обойдется в $49 тысяч 990, а самый дорогой со всеми возможными опциями — в $58 тысяч 905.