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Техноблог

Необычный лимузин разработали для главы корпорации Toyota

Фото YouTube. Лимузин главы корпорации Toyota Акио Тойода

Уникальный лимузин построили в единственном экземпляре для главы корпорации Toyota Акио Тойода. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Лимузин главы корпорации — основательно переработанный вариант седана Toyota Century третьего поколения, дебютировавший в 2017 году на автосалоне в Токио.

На видео, попавшем в интернет, водитель, управляющий Toyota Century, доработанным подразделением GRMN Performance, доставляет Акио Тойода на гоночный фестиваль Toyota Gazoo Racing на японском автодроме Фудзи.

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Здесь лимузин с главой Toyota на заднем сиденье проделывает несколько кругов на огромной скорости. Затем Акио Тойода, являющийся внуком основателя компании Toyota, выходит из машины и обращается к публике с речью.

Видеоролик вызвал шквал откликов в Сети. Простые наблюдатели и эксперты делятся предположениями о технической начинке лимузина Акио Тойода. Издание motor1.com отметило, что о Toyota GRMN Century известно крайне мало, поскольку японская компания воздерживается от комментариев. 

Эксклюзивный автомобиль оснащен оригинальной решеткой радиатора, агрессивным «сплиттером» и красной декоративной полосой, проходящей вдоль бортов в районе порогов. Сзади применен компактный спойлер.

Автомобиль оснащен колесами увеличенного диаметра и имеет заниженную подвеску и усиленную тормозную систему. По данным японских СМИ, GRMN Century сохранил гибридную силовую установку на основе 5-литровой бензиновой «восьмерки», электромотора и электромеханического вариатора, а главным техническим новшеством является замена заднего привода на полноприводную трансмиссию.
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