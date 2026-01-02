Водосточная труба может упасть кому-то на голову. Жители улицы Тимирязева боятся

Бишкекчане просят соответствующие ведомства и службы столицы обратить внимание на открепившуюся от крыши водосточную трубу на стыке домов № 65 и 67 на улице Тимирязева. Они опасаются, что при порыве ветра металлическая конструкция может упасть кому-то на голову.

«Просьба к домкому закрепить трубу не имела воздействия. Было сказано, что людей там нет, да и не все жильцы оплачивают за места общего пользования, так что устраняйте сами как хотите», — сообщили бишкекчане.

Они задаются вопросом, в чьи обязанности входит устранять то, что находится снаружи жилого дома — жильцы или управляющая компания, и куда они могут обратиться с жалобой.

