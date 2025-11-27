В Бишкеке жильцы жалуются на опасную стройку. Во двор падают камни и мусор

Жители дома на улице Элебаева, 48 сообщают об опасной стройке, которую ведут в непосредственной близости от их двора.

По словам горожан, ОсОО «Курулуш» возводит объект практически вплотную к жилому дому, не соблюдая необходимую дистанцию и нормы безопасности.

Сообщается, что ежедневно сверху падают камни, строительный мусор и даже тяжелые материалы. Работы продолжаются и днем, и ночью, создавая постоянный шум и представляя угрозу для людей, особенно для детей, которые играют во дворе.

«Это прямое нарушение безопасности, и мы боимся за свою жизнь», — рассказали местные жители.

Они считают, что подобные действия являются прямым нарушением строительных норм, и требуют вмешательства контролирующих органов, чтобы предотвратить возможные трагические последствия.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.