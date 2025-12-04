За 10 месяцев 2025 года в Бишкеке отстрелили более 14 тысяч собак

В Бишкеке за 10 месяцев 2025 года отстрелили и вывезли на мусорный полигон 14 тысяч 171 тушу бездомных животных. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил начальник муниципального предприятия «Тазалык» Жолдошбек Чуштуков.

По его словам, за весь 2024-й отловили и отстрелили 14 тысяч 378 собак.

«С каждым годом город растет, в рамках административно-территориальной реформы к Бишкеку присоединили другие населенные пункты, поэтому статистика по бездомным животным растет. К примеру, в 2018-м на полигон вывезли всего 11 тысяч трупов животных», — сказал Жолдошбек Чуштуков.

Ранее жители столицы выразили протест против решения местных властей об отстреле бездомных кошек и запустили петицию.

Зоозащитники считают отстрел неэффективной мерой борьбы с бездомными животными.