Октябрь в Бишкеке и озеро Коль-Тор. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по осеннему Бишкеку, потом отправимся к красивейшему озеру Коль-Тор, прогуляемся по берегам Орто-Токоя и озера Сары-Челек.

Сначала пройдемся по октябрьскому Бишкеку, оказавшемуся в золотое убранство. Фотографии сделал Николай Манаковский.

Полюбуемся ноябрьским закатом в Бишкеке, который увидел Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Закат в Бишкеке, 6 ноября

Озеро Коль-Тор, которое по праву считается одним из красивейших горных озер Северного Тянь-Шаня, находится в одноименном ущелье на высоте около 2 тысячи 700 метров. Туда отправился и сделал красивые фотографии Евгений Липкин.

Теперь отправимся на Иссык-Куль. Недалеко от Балыкчи находится Орто-Токойское водохранилище. Там побывала и сделала фотографии Жумагуль Тентиева.

А это то, что увидел и сфотографировал на южном берегу Иссык-Куля Василий Павлов.

Завершим наше путешествие на юге республики — в Джалал-Абадской области, где находится красивейшее озеро Сары-Челек. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

