Агент 024

Октябрь в Бишкеке и озеро Коль-Тор. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по осеннему Бишкеку, потом отправимся к красивейшему озеру Коль-Тор, прогуляемся по берегам Орто-Токоя и озера Сары-Челек.

Сначала пройдемся по октябрьскому Бишкеку, оказавшемуся в золотое убранство. Фотографии сделал Николай Манаковский.

Полюбуемся ноябрьским закатом в Бишкеке, который увидел Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Закат в Бишкеке, 6 ноября
Озеро Коль-Тор, которое по праву считается одним из красивейших горных озер Северного Тянь-Шаня, находится в одноименном ущелье на высоте около 2 тысячи 700 метров. Туда отправился и сделал красивые фотографии Евгений Липкин.

Теперь отправимся на Иссык-Куль. Недалеко от Балыкчи находится Орто-Токойское водохранилище. Там побывала и сделала фотографии Жумагуль Тентиева.

А это то, что увидел и сфотографировал на южном берегу Иссык-Куля Василий Павлов.

Завершим наше путешествие на юге республики — в Джалал-Абадской области, где находится красивейшее озеро Сары-Челек. Там побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, вам понравилась наша подборка фотографий. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. Сделать это просто.

Читайте по теме
Озеро Коль-Тор и геопарк Мадыген. Фото читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
