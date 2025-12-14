Октябрь в Бишкеке и озеро Коль-Тор. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по осеннему Бишкеку, потом отправимся к красивейшему озеру Коль-Тор, прогуляемся по берегам Орто-Токоя и озера Сары-Челек.
Сначала пройдемся по октябрьскому Бишкеку, оказавшемуся в золотое убранство. Фотографии сделал Николай Манаковский.
Полюбуемся ноябрьским закатом в Бишкеке, который увидел Сергей Ханов.
Надеемся, вам понравилась наша подборка фотографий. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. Сделать это просто.
