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Общество

В санатории «Аврора» наконец стали сносить незаконные объекты у береговой линии

В санатории «Аврора» в Иссык-Кульской области наконец стали сносить незаконные объекты, расположенные у береговой линии.

В Министерстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства уточнили, что производится демонтаж торговых точек и кафе, которые расположены в радиусе 100 метров от берега.

Напомним, в 2024 году Госстрой принудительно демонтировал незаконные объекты на территории парко-пляжной зоны озера Иссык-Куль в селе Бостери и пансионата «Золотые пески».

Отмечается, что работа продолжается региональным управлением ведомства для исполнения указа президента за № 131 от 26 апреля 2022 года «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321886/
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