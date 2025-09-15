14:49
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Агент 024

Школьники не могут добраться домой из-за переполненного транспорта в Бишкеке

В соцсетях появилось видео, на котором десятки учеников начальных классов безуспешно пытаются сесть в переполненный автобус. Дети толпятся у дверей, но транспорт настолько забит, что попасть внутрь практически невозможно.  

Авторы ролика возмущаются: пока власти медленно ремонтируют дороги и направляют на объекты по несколько рабочих, школьники вынуждены часами простаивать на остановках. «Пока дорогу доделаете, сколько еще детей останется на улицах?» — говорится в подписи к ролику.

Жители отмечают, что в условиях пробок водители не успевают собирать оплату проезда, особенно у детей. Ситуация приводит к убыткам для городской казны и создает дополнительные неудобства пассажирам.

Горожане требуют ускорить дорожные работы и наладить транспортное сообщение, чтобы школьники и другие пассажиры могли безопасно и вовремя добираться домой.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/343500/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Транспортный коллапс в Бишкеке: жители часами не могут уехать с «Дордоя»
Плохой пиар мэра Бишкека
С началом учебного года мэрия Бишкека усиливает работу общественного транспорта
Чудом избежали столкновения: в Бишкеке автобус застрял на переезде
Транспортный коллапс в Бишкеке: сотни автобусов застряли из-за перекрытия дороги
В Бишкеке отказались от планов повышения платы за проезд до 40 сомов
Должна ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались
Мэрия Бишкека оштрафовала 10 пассажиров за неуплату проезда в автобусах
Муниципальный автобус выехал на встречку и заблокировал движение
Когда очень хочется. Парень покурил в салоне общественного автобуса в Бишкеке
Популярные новости
В&nbsp;56-й школе ученики 6-х классов остались без преподавателей В 56-й школе ученики 6-х классов остались без преподавателей
Новые китайские фонари не&nbsp;выдержали ветра и&nbsp;сломались в&nbsp;Балыкчи Новые китайские фонари не выдержали ветра и сломались в Балыкчи
Грязь и&nbsp;сломанные скамейки. Жители жалуются на&nbsp;состояние бульвара Эркиндик Грязь и сломанные скамейки. Жители жалуются на состояние бульвара Эркиндик
Аламединское ущелье и&nbsp;слияние Нарына и&nbsp;Кара-Суу. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Аламединское ущелье и слияние Нарына и Кара-Суу. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
15 сентября, понедельник
14:45
КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректоро...
14:41
Школьники не могут добраться домой из-за переполненного транспорта в Бишкеке
14:29
МВД: Запрета на работу ресторанов и банкетных залов после 22.00 нет
14:13
Транспортный коллапс в Бишкеке: жители часами не могут уехать с «Дордоя»
14:06
В Бишкеке обсудили новые проекты сотрудничества с принцем Ага Ханом V