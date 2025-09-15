Школьники не могут добраться домой из-за переполненного транспорта в Бишкеке

В соцсетях появилось видео, на котором десятки учеников начальных классов безуспешно пытаются сесть в переполненный автобус. Дети толпятся у дверей, но транспорт настолько забит, что попасть внутрь практически невозможно.

Авторы ролика возмущаются: пока власти медленно ремонтируют дороги и направляют на объекты по несколько рабочих, школьники вынуждены часами простаивать на остановках. «Пока дорогу доделаете, сколько еще детей останется на улицах?» — говорится в подписи к ролику.

Жители отмечают, что в условиях пробок водители не успевают собирать оплату проезда, особенно у детей. Ситуация приводит к убыткам для городской казны и создает дополнительные неудобства пассажирам.

Горожане требуют ускорить дорожные работы и наладить транспортное сообщение, чтобы школьники и другие пассажиры могли безопасно и вовремя добираться домой.